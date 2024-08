Movimento 5 Stelle, al via le autocandidature per le Regionali

“Così come avvenuto per ogni tornata elettorale anche per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre il MoVimento 5 Stelle invita tutti ad avanzare la propria autocandidatura.

Sarà possibile presentare le autocandidature fino alle 20.00 del 5 settembre e al termine di questa fase la nostra comunità sceglierà i candidati che faranno parte della lista 5 stelle.

È un momento importante per il nostro Movimento che continua ad avere nella democrazia partecipativa un riferimento irrinunciabile e un modo per contraddistinguere la propria azione rispetto a tutte le altre forze politiche.

Da mesi stiamo lavorando al progetto di una casa progressista comune e a un programma condiviso, forte, innovativo, che sappia scrivere un grande futuro per la nostra regione. Un percorso di confronto con le altre forze politiche e con il candidato governatore De Pascale che si sta rivelando positivo.

I nostri candidati porteranno nelle istituzioni questa visione, frutto anche del lavoro dei nostri gruppi territoriali, che punta ad un deciso cambio di passo su transizione energetica, dissesto idrogeologico, sanità, consumo di suolo, giustizia sociale”.

Così in una nota i coordinatori regionali Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi.