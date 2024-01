Morto l’artista Fernando Gualtieri, una vita fra Parigi e la Romagna

TALAMELLO. Talamello piange la scomparsa di Fernando Gualtieri, maestro “dello splendore del reale”. Se n’è andato mercoledì mattina a Parigi, all’età di 104 anni, uno degli artisti contemporanei più apprezzati, dal Giappone al Canada. La famiglia sta richiedendo i documenti per traslare la salma in Italia: Gualtieri sarà infatti sepolto a Talamello, dopo una cerimonia organizzata nel museo a lui dedicato nel 2002. Nato in Francia dove la famiglia era emigrata da Talamello, tornò a Viserba all’età di 4 anni dopo la morte del padre. Prima di rientrare in Francia e dedicarsi alla pittura, militò nel calcio locale. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e quello di Talamello, Pasquale Novelli, si stringono alla famiglia.