Morto Claudio Tempesta, anima del Pride di Rimini

La riviera perde uno dei suoi personaggi iconici, legato in particolare al Pride di Rimini. È morto Claudio Tempesta, deejay notissimo e anima del Pride della Riviera romagnola. Tempesta si è arreso a 64 anni ad una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Commosso il ricordo di Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini: “Claudio Tempesta questa notte ci ha lasciati. È un dolore immenso, una persona dolcissima e disponibile. Lui e suo marito François Rouge, sposati a New York quando in Italia ancora non esisteva nessuna forma di unione omosessuale, hanno fatto tanto per la nostra comunità e per Arcigay Rimini “Alan Turing”. Una colonna del Rimini Summer Pride e colonna sonora, come dj, di tante nostre iniziative. Sarai sempre con noi e ci mancherai tanto”. Tempesta era un grande esperto di musica e ha lavorato con i locali simbolo della Riviera, dalla Baia Imperiale al Peter Pan, dalla Villa delle Rose, al Pascià di Riccione fino all’Insomnia di Cattolica.