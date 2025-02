Morti nel rogo dell’abitazione a Rimini, fiamme partite da una presa della tv

Dopo la tragica fine, mercoledì 12 febbraio 2025, della coppia residente alle palazzine popolari di via Giuliano da Rimini, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio e incendio colposo, al momento a carico di ignoti. Un atto dovuto e necessario visto che ci sono molti aspetti da chiarire circa il frangente che ha portato alla perdita di due vite umane. I vigili del fuoco e la polizia di Stato dovranno capire perché i due coniugi - Alis Eftenaru 42 anni di nazionalità rumena e Ferdinando Autiero 55 anni, originario di Napoli - non siano riusciti a mettersi in salvo. Alis e Ferdinando sono morti intossicati dal fumo e i pompieri li hanno rinvenuti entrambi a terra non lontano dall’uscio di casa. Erano quasi le 19 di mercoledì sera quando nell’appartamento al primo piano del numero 12 di via Giuliano da Rimini, una palazzina di edilizia popolare Acer di tre piani, è divampato un incendio. L’appartamento, abitato da una coppia di 80enni, si trova proprio sotto quello dei coniugi deceduti. Verso le 18.45 la coppia, che stava guardando la televisione seduta sul divano, si accorge di un’interruzione di elettricità. Dopo qualche secondo, quando la corrente torna tutto si riaccende come prima. Il marito però nota una scintilla e sente odore di bruciato in una presa nel muro da dove inizia ad uscire un fumo nero e piccole fiammate.

