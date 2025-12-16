Morte con il paracadute, non c’è una data per i funerali di Violetta

total artículos:

RIMINI. Non è stata ancora fissata la data per i funerali di Violetta Laiketsion, la 63enne riminese di origini brasiliane, morta domenica scorsa durante un lancio con il paracadute. La Procura ha disposto per la giornata di oggi l’autopsia sulle salme di Violetta e di Ermes Zampa, il 70enne fanese morto dopo che i due paracaduti si sono prima toccati e poi aggrovigliati. Le salme sono sotto sequestro. Sui funerali, sulle modalità e su dove eventualmente si terranno non vi è dunque ancora alcuna certezza. Violetta viveva a Bellariva di Rimini.