Morrone: “Dal Governo 29 milioni per le strade della Romagna”

Dal Governo oltre 29 milioni per le strade della Romagna. Lo annuncia in una nota il deputato Jacopo Morrone (Lega). “L’arrivo di oltre 29 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta un sostegno concreto per la Romagna, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini. Sono risorse che consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio. In particolare, i fondi saranno così ripartiti: alla provincia di Forlì-Cesena 11.067.141,29 euro, alla provincia di Ravenna 11.068.920,68 euro, alla provincia di Rimini 7.386.786,09 euro. Un investimento significativo che arriva dal Mit e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico”.