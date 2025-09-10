Rimini, morì cadendo in carrozzina dalle scale della Rsa: chiesto il rinvio a giudizio per i due indagati

È stato chiesto il rinvio a giudizio per il 33enne infermiere riminese e la 46enne romena responsabile della Rsa Quisisana di viale Manzoni, accusati di omicidio colposo per aver causato la morte di un’anziana di 76 anni, ospite non autosufficiente da pochi giorni nella struttura, precipitata dalle scale in sedia a rotelle nel luglio 2023. Entrambi sono difesi dall’avvocata Eleonora Ciliberti del foro di Milano. La richiesta è stato emessa dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, al termine delle indagini preliminari che hanno visto diverse fonti di prova, tra cui le relazioni tecniche di due consulenti. Due anche le parti offese in questo procedimento, ovvero i figli della donna (un 51enne e una 49enne), rappresentati dal legale Giuliano Renzi del foro di Rimini. La discussione in udienza preliminare è stata fissata per metà dicembre davanti al gup Vinicio Cantarini. Al termine, il giudice potrà decidere se rinviare a giudizio i due indagati o emettere una sentenza di non luogo a procedere.