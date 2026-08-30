Morciano, vuole togliersi la vita in un parcheggio: salvato dai carabinieri

MORCIANO. Un’azione tempestiva e un’efficace sinergia operativa hanno permesso ai Carabinieri della Compagnia di Riccione di evitare un tragico epilogo nella mattinata di ieri. Un uomo di 59 anni residente in zona è stato rintracciato e tratto in salvo in extremis all’interno di un parcheggio sotterraneo, dopo aver ingerito una sostanza acida con l’intenzione di togliersi la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 11, quando il cinquantanovenne ha contattato la Stazione dei Carabinieri di Morciano di Romagna, preannunciando il gesto estremo a causa di gravi problematiche familiari. Determinante si è rivelata la prontezza del militare in servizio alla caserma: compreso immediatamente il pericolo imminente, l’operatore ha trattenuto l’uomo al telefono, instaurando un dialogo empatico e riuscendo a farsi fornire indicazioni utili sul luogo in cui si trovava, un generico parcheggio interrato del centro cittadino.

Mentre la conversazione proseguiva per guadagnare tempo prezioso, la Centrale Operativa ha allertato una pattuglia della Tenenza di Cattolica, indirizzandola d’urgenza nella zona indicata. Nonostante la mancanza di coordinate esatte, i militari hanno setacciato l’area con rapidità, individuando l’automobile dell’uomo all’interno della struttura sotterranea.

Al momento del ritrovamento, il 59enne si trovava nell’abitacolo dell’auto già in stato di semi-incoscienza a causa dell’ingestione della sostanza tossica. Gli agenti hanno coordinato immediatamente i soccorsi con il 118: dopo le prime manovre di stabilizzazione sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Rimini. La tempestività dell’intervento ha evitato il peggio e il 59enne, pur sotto stretto controllo medico, non versa in pericolo di vita.