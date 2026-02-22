Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enne VIDEO

Rimini
  • 22 febbraio 2026
L’auto del ragazzo distrutta dopo essere finita nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo distrutta dopo essere finita nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo recuperata dopo essere finita nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo recuperata dopo essere finita nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo nella scarpata (fotoservizio Manuel Migliorini)
Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enne VIDEO
L’auto del ragazzo distrutta dopo il volo (fotoservizio Manuel Migliorini)
L’auto del ragazzo distrutta dopo il volo (fotoservizio Manuel Migliorini)

MORCIANO. Tragedia della strada a Morciano, muore un ragazzo marchigiano di 19 anni finito fuori strada con l’auto. Teatro di un tragico incidente un 19enne alla guida della sua Bmw con al fianco una ragazza minorenne. Il sinistro alle 3 di questa notte in via Santa Maria Maddalena: per cause in via di accertamento: l’auto è uscita autonomamente di strada sul lato destro, schiantandosi contro due alberi e finendo a forte velocità sulla scarpata, cappottandosi a causa dell’impatto con il terrapieno di un canale di scolo. Il ragazzo ha perso la vita nell’abitacolo, mentre la giovane, è riuscita a risalire la collinetta dalla parte opposta, chiedendo aiuto presso un’abitazione poco distante.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui