Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enne VIDEO

MORCIANO. Tragedia della strada a Morciano, muore un ragazzo marchigiano di 19 anni finito fuori strada con l’auto. Teatro di un tragico incidente un 19enne alla guida della sua Bmw con al fianco una ragazza minorenne. Il sinistro alle 3 di questa notte in via Santa Maria Maddalena: per cause in via di accertamento: l’auto è uscita autonomamente di strada sul lato destro, schiantandosi contro due alberi e finendo a forte velocità sulla scarpata, cappottandosi a causa dell’impatto con il terrapieno di un canale di scolo. Il ragazzo ha perso la vita nell’abitacolo, mentre la giovane, è riuscita a risalire la collinetta dalla parte opposta, chiedendo aiuto presso un’abitazione poco distante.