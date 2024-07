Morciano, tentato omicidio in via Marconi, colpisce il rivale con un fendente vicino al cuore

Dalle prime ricostruzioni, per pochi centimetri e senza un intervento provvidenziale di una persona che si è frapposta, si sarebbe parlato di omicidio. Stanno invece indagando per tentato omicidio i carabinieri della compagnia di Riccione, a seguito di una lite in strada avvenuta ieri alle ore 15.30 a Morciano, in via Marconi. I coinvolti sarebbero persone note alle forze dell’ordine e uno avrebbe estratto il coltello e sferrato un colpo contro il rivale, per motivazioni al vaglio dei militari. Il fendente sarebbe entrato nel torace e vicino al cuore, anche perché nelle fasi concitate della collutazione sarebbe intervenuta una terza persona che, per dividere i due che si stavano azzuffando, è rimasto ferito al dito. Nemmeno la persona ferita in maniera più seria comunque, trasportata all’ospedale di Rimini, non sarebbe in pericolo di vita.