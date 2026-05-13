Morciano, Superenalotto: vinti oltre 32mila euro

L’Emilia-Romagna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 12 maggio 2026, nella regione sono stati realizzato due “5” da 32.488,67 euro ciascuno, per un valore complessivo di oltre 64mila euro. Una vincita è andata a Piacenza presso il “Tabacchi Masarati” in Via Emilia Parmense,153 B; l’altro premio è andato a Morciano presso il “Tabacchi Gabri” in Via Diaz, 26.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 maggio, sale a 163,9 milioni di euro.