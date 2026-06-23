Morciano omaggia Arnaldo Pomodoro nel giorno del suo centenario

Il 23 giugno 2026, nel giorno esatto del centesimo anniversario della nascita, il Comune di Morciano di Romagna ha reso omaggio ad Arnaldo Pomodoro - uno dei più grandi scultori italiani del Novecento - con l’apposizione di una targa commemorativa presso la sua casa natale.

Nato a Morciano nel 1926, Pomodoro ha conquistato i principali palcoscenici culturali del mondo con un linguaggio artistico unico e inconfondibile. Il legame con la sua città natale è rimasto vivo nel tempo: nel 2020, in occasione del restauro del “Colpo d’Ala” in piazza Boccioni, il maestro inviò all’amministrazione una lettera in cui definiva Morciano il paese “in cui anche io sono nato.”

Il Comune intende proseguire il percorso di valorizzazione della sua memoria con ulteriori iniziative: una conferenza pubblica con uno storico dell’arte e una visita guidata alla mostra “Arnaldo Pomodoro: una vita”, allestita alle Gallerie d’Italia di Piazza della Scala a Milano.