Morciano, nuova giostra inclusiva al parco del Conca

Un paese sempre più inclusivo grazie al Comune di Morciano di Romagna e Cherry Bank. Si è svolta questa mattina, mercoledì 11 settembre, nella cornice del parco urbano del Conca, la cerimonia di inaugurazione della nuova giostra inclusiva per un divertimento senza barriere.

L’acquisto è stato possibile grazie ad una donazione ad opera di Cherry Bank, che si è occupata anche dell’installazione. Si tratta di un piccolo villaggio inclusivo adatto a bimbi dagli 0 ai 12 anni, formato da un insieme di diverse strutture collegate da un percorso accessibile anche da bambini con disabilità.

All’inaugurazione, aperta alla cittadinanza, hanno partecipato il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e il Responsabile Retail Banking di Cherry Bank Emanuele Leoni. Entrambi hanno sottolineato, nel loro intervento, l’importanza di iniziative che mirano a promuovere un ambiente sempre più inclusivo, a misura di tutti i cittadini, inclusi quelli più fragili, e il valore di spazi di gioco e aree verdi come strumenti in grado di rafforzare la coesione sociale all’interno del tessuto urbano. Il progetto era nato lo scorso marzo, in occasione dell’Antica Fiera di San Gregorio. Durante la manifestazione, Cherry Bank aveva annunciato di voler donare alla comunità morcianese una giostra inclusiva per creare un’area accessibile a tutti in uno dei parchi di Morciano.