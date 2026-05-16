Morciano, morto il motociclista dopo il terribile incidente di venerdì

Non ce l’ha fatta il motociclista 61enne dopo il gravissimo incidente di ieri, venerdì 15 maggio, a Morciano. Troppo gravi le ferite riportate in un sinistro avvenuto in via Abbazia intorno alle 17.30 di ieri. L’uomo, a bordo di una moto Bmw, aveva perso il controllo della moto, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, andandosi a scontrare frontalmente con una Fiat 500 XL che proveniva dal lato opposto, per poi terminare la corsa contro una Dacia che si trovava davanti al negozio Tigotà. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e ha perso il casco. Data la gravità delle sue condizioni, era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna, oltre ad ambulanza e automedica del 118. Oggi purtroppo è arrivata l’ufficializzazione del decesso.