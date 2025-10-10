Morciano. L’ex sindaco Battazza: «Sono innocente, rinuncio alla prescrizione»

«Voglio dimostrare, rinunciando alla prescrizione, la mia estraneità ai fatti, così che possa essere riabilitato moralmente». Sono le parole che l’ex sindaco di Morciano Claudio Battazza ha proferito ieri in aula davanti al collegio penale, durante l’udienza del processo che lo vede tra gli imputati per aver messo nel bilancio dell’ente una falsa sponsorizzazione da 396mila euro stipulata con la Rinnovamento Ghigi, società incaricata di realizzare un centro commerciale nell’area dell’ex pastificio Ghigi. Il contratto prevedeva la pubblicazione del logo della società sulle brochure della Fiera di San Gregorio. Per l’accusa quei soldi però non sono mai entrati nelle casse comunali, pur essendo stati iscritti a bilancio sotto forma di “residuo attivo”, e l’accordo sarebbe servito per aggirare il Patto di stabilità, imposto dallo Stato ai Comuni, per non andare oltre un certo limite di spesa.