Investito mentre attraversa la strada a Morciano, 75enne ricoverato in gravi condizioni al “Bufalini” di Cesena. Un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto attorno alle 11 in via Venezia e dai primi riscontri risulta che stesse attraversando sulle strisce. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118, quindi dopo i primi soccorsi si è reso necessario l’intervento dell’elimedica. Sul posto la Polizia Locale dell’Unione Valconca per i rilievi.