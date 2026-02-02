Morciano, il sindaco Ciotti si è dimesso

Giorgio Ciotti si è dimesso da sindaco di Morciano dopo il venire meno della coalizione. Le dimissioni annunciate ieri, 1 febbraio, diventano irrevocabili dopo 20 giorni, provocando lo scioglimento del consiglio comunale e della giunta. Sarà poi nominato un commissario per la gestione provvisoria.

Ciotti era al suo quarto mandato da sindaco di Morciano di Romagna. È stato anche in Consiglio provinciale e presidente dell’Unione della Valconca.

“Una decisione di legge in una nota - assunta per coerenza politica e rispetto della volontà popolare espressa dagli elettori alle ultime elezioni amministrative. Il mandato ricevuto dai cittadini si fondava infatti su una coalizione politica costituita dall’aggregazione di due liste civiche una delle quali si è poi dichiarata esplicitamente di origine partitica e che oggi non esiste più. Nel mese di agosto scorso, il gruppo consiliare guidato dal consigliere Pierluigi Autunno, insieme a quattro consiglieri comunali, ha scelto di collocarsi all’opposizione non con motivazioni di carattere politico programmatico, ma come contestazione alla presunta incompatibilità professionale del vice sindaco, determinando così il venir meno della maggioranza consiliare e modificando radicalmente l’assetto politico uscito dalle urne. Nonostante questo mutato scenario, il sindaco ha ritenuto doveroso assumersi fino in fondo la responsabilità istituzionale di guidare il Comune in una fase delicata, evitando vuoti amministrativi e tutelando l’interesse generale. Il periodo intercorso tra l’agosto scorso e la data delle dimissioni è stato utilizzato per completare atti strategici fondamentali per il futuro di Morciano di Romagna. In particolare l’Amministrazione ha lavorato per garantire l’accesso a finanziamenti per circa un milione di euro destinati alla riqualificazione del Centro Anziani “Mercurio” e alla nuova Biblioteca “Gaspare Mariotti”; due interventi qualificanti per il centro storico e per la comunità. È stato inoltre approvato il bilancio di previsione 2026, atto essenziale per mettere in sicurezza i conti pubblici del Comune, e portata avanti l’organizzazione della Fiera di San Gregorio, appuntamento identitario per la città. Questi risultati sono stati resi possibili grazie al lavoro della Giunta e alla collaborazione istituzionalmente corretta e responsabile della minoranza, in particolare del gruppo Garattoni Mario – Pro Murcén, che ha scelto di anteporre l’interesse della comunità alle contrapposizioni politiche”.

“Con le dimissioni continua la nota - il sindaco intende ora restituire la parola ai cittadini, affinché possano esprimersi nuovamente su un progetto politico chiaro, coerente e dotato di una maggioranza solida. Giorgio Ciotti ringrazia i cittadini di Morciano di Romagna per la fiducia accordata in questi anni, i responsabili dei servizi comunali, i collaboratori dell’ente e tutti i consiglieri comunali, per il lavoro svolto nell’interesse della comunità”.