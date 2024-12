Morciano, il robot fa servizio ai tavoli in pasticceria e parla anche con i clienti

MORCIANO. C’è qualcosa di nuovo, da qualche giorno, alla pasticceria Garden di Morciano. Non si tratta dei panettoni e dei pandori preparati in occasione delle festività natalizie, quanto, piuttosto, di un robot che si aggira fra i tavoli del locale, aiutando i camerieri nel servizio giornaliero.

È un robot trasportatore all’avanguardia, che promette di rivoluzionare l’esperienza del servizio per clienti e personale. Un aiutante instancabile e che ha catturato la curiosità degli avventori dello storico locale morcianese.

«Abbiamo deciso di investire in questa tecnologia per offrire un servizio ancora più efficiente ai nostri clienti e per dare al nostro staff la possibilità di concentrarsi sulla qualità e sull’attenzione al cliente - spiega Claudio Castigioni, titolare della Pasticceria Garden -. Siamo orgogliosi di essere tra i primi a introdurre una novità così interessante nella nostra comunità».

Il robot trasportatore, fornito dalla società cattolichina Dynamics, specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, è già operativo dal 7 dicembre scorso. «È straordinario vedere come la tecnologia possa integrarsi senza frizioni con la tradizione di un’attività storica come la nostra» aggiunge Castiglioni.

Il robot una volta che ha, negli appositi scompartimenti, i vassoi con le comande raccolte in precedenza dai camerieri, si muove nel locale autonomamente, oppure insieme al cameriere, raggiungendo i diversi tavoli. Parla con i clienti utilizzando voce ed espressioni divertenti e simpatiche, senza però avere una vera e propria interazione con i clienti.

«Sono macchine che hanno costantemente implementazioni – spiegano dalla Dynamics, che commercializza questo robot realizzato da un’azienda con una lunga esperienza alle spalle -. Dall’inizio dell’anno prossimo verranno dotati del sistema Chat-Gpt per cui sarà anche possibile interagire con i robot».

In base alle funzioni e peculiarità, esistono diversi robot e diversi prezzi. «Proponiamo prevalentemente il sistema a noleggio che parte da 250 euro al mese – precisano all’azienda cattolichina -. I robot sono usati in hotel e ristoranti, ma anche in qualsiasi luogo dove ci sia la necessità di trasportare qualcosa. Sono poi concepiti per accompagnare, ad esempio in un centro commerciale o per l’accoglienza, come negli aeroporti e nei centri congressi».