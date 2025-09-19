Morciano, esce di casa pensando a un gesto estremo, messo in salvo da Polizia Locale e Carabinieri

Una giornata di grande paura con un lieto fine. Nel primo pomeriggio di mercoledì 17 settembre, la Polizia Locale dell’Unione della Valconca è intervenuta, su richiesta dei Carabinieri, per collaborare alle ricerche di un uomo di circa 60 anni residente a Morciano, allontanatosi da casa dopo aver lasciato un messaggio preoccupante ai propri familiari.L’operazione ha visto impegnati quattro agenti della Polizia Locale insieme a una pattuglia dei Carabinieri e con il contributo dei parenti della persona scomparsa, accorsi numerosi per fornire indicazioni utili alle ricerche.Fondamentale il lavoro di analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ha permesso di individuare i movimenti dell’uomo e di restringere l’area delle ricerche. Grazie a questi elementi, l’uomo è stato ritrovato nascosto in una zona di campagna, in stato confusionale ma ancora cosciente.Gli agenti della Polizia Locale lo hanno rassicurato, facendogli percepire la vicinanza della rete familiare e comunitaria, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere gesti estremi. Successivamente è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e lo ha accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e un colloquio con il servizio psichiatrico.