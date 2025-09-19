Morciano, esce di casa pensando a un gesto estremo, messo in salvo da Polizia Locale e Carabinieri

Una giornata di grande paura con un lieto fine. Nel primo pomeriggio di mercoledì 17 settembre, la Polizia Locale dell’Unione della Valconca è intervenuta, su richiesta dei Carabinieri, per collaborare alle ricerche di un uomo di circa 60 anni residente a Morciano, allontanatosi da casa dopo aver lasciato un messaggio preoccupante ai propri familiari.

L’operazione ha visto impegnati quattro agenti della Polizia Locale insieme a una pattuglia dei Carabinieri e con il contributo dei parenti della persona scomparsa, accorsi numerosi per fornire indicazioni utili alle ricerche.

Fondamentale il lavoro di analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ha permesso di individuare i movimenti dell’uomo e di restringere l’area delle ricerche. Grazie a questi elementi, l’uomo è stato ritrovato nascosto in una zona di campagna, in stato confusionale ma ancora cosciente.

Gli agenti della Polizia Locale lo hanno rassicurato, facendogli percepire la vicinanza della rete familiare e comunitaria, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere gesti estremi. Successivamente è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e lo ha accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e un colloquio con il servizio psichiatrico.