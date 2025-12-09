Morciano. Cane anti crisi glicemiche, una colletta per raccogliere 7mila euro

Un aiuto concreto per una vita più autonoma e sicura. A chiederlo, il morcianese Fabio Avanzolini, che da anni convive con una disabilità motoria che lo costringe su una sedia a rotelle a cui si è aggiunta anche una forma di diabete.

A consentire ad Avanzolini, da tempo impegnato per la difesa dei diritti dei disabili, maggiore sicurezza e tranquillità, potrebbe essere Sage, un cane molto speciale, perché capace di allertarlo qualora sopraggiunga una crisi ipo o iper glicemica, accompagnandolo ovunque. Ad occuparsi dell’addestramento di Sage, l’Associazione Italiana Cani Allerta Diabete, che dal 2017 opera in Italia «Stiamo preparando Sage non solo per il diabete – spiega la presidente Valentina Braconcini -, ma anche per poter supportare Fabio con la disabilità motoria. Una volta completato l’addestramento, il cane sarà in grado di riconoscere se il suo nuovo padrone sta, ad esempio, andando in ipoglicemia. Ognuno di noi emette degli odori peculiari, Sage è in grado di riconoscere quelli di Fabio e gli insegniamo segnalargli quando questi cambiano perché c’è qualcosa che non va». Per completare l’addestramento di Sage mancano circa un paio di mesi. Dopodiché l’associazione potrà dare in affidamento il cane ad Avanzolini. L’animale resterà suo per tutta la vita, anche se continuerà ad essere di proprietà dall’associazione. Formare un cane per l’allerta diabete richiede tempo e professionalità, per cui il costo è importante e non sempre affrontabile con serenità. «Abbiamo deciso di aiutare Fabio co una raccolta fondi partita su gofundme – conferma Braconcini -. Non è la prima volta, ne abbiamo conclusa una anche un paio d’anni fa. Sono iniziative che consentono di coprire parte delle spese di addestramento». In questi giorni Avanzolini ha iniziato a condividere l’iniziativa attraverso i canali social, lanciando un appello: «Il supporto dell’Associazione Italiana Cani Allerta Diabete per il lancio di questa raccolta fondi è per me importante, ma ancora più importante è il supporto dei cittadini che possono aiutarmi a raggiungere i 7mila euro necessari per fare in modo che Sage completi l’addestramento e possa raggiungermi a Morciano di Romagna, così da potermi aiutare nella mia vita quotidiana».