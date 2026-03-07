Morciano. Al via l’Antica Fiera di San Gregorio

È partita oggi a Morciano di Romagna l’edizione 2026 dell’Antica Fiera di San Gregorio, uno degli appuntamenti più radicati nel calendario della Valconca e di tutta la Romagna. La manifestazione animerà il paese fino a domenica 15 marzo, intrecciando tradizione agricola, spettacolo, cultura, musica e prodotti tipici del territorio.

Ogni sera a teatro: dalla commedia dialettale a Paolo Jannacci

Il cuore culturale della fiera batte all’Auditorium Teatro Pina Renzi, con spettacoli in programma ogni sera alle ore 21 da sabato 7 a sabato 14 marzo.

Si inizia sabato 7 marzo con la compagnia dialettale “I Senza Prescia” di Mondaino e la commedia “A sin sgrazied o fortuned”. Domenica 8 marzo sarà la volta della compagnia “Ciurmallegra” con “Quel che al done ha glia’da di”. Lunedì 9 marzo l’Associazione L’Armonda porta in scena “L’assassino non è il diavolo”. Mercoledì 11 marzo il Centro Danza La Plume propone il saggio-spettacolo “Inside Out – Viaggio nelle emozioni”. Giovedì 12 marzo è atteso il San Costanzo Show con “La Parrucchiera di Siviglia”. Venerdì 13 marzo spazio a “IcaroTeche – La memoria digitale della Romagna, Speciale Morciano di Romagna”. Il cartellone si chiude sabato 14 marzo con il concerto del Paolo Jannacci Duo, con Paolo Jannacci e Daniele Moretto.

Al Foro Boario: bovini, ovini e cavalli protagonisti

Il Foro Boario di via Stadio si conferma uno degli spazi più identitari della fiera, punto di riferimento per il mondo agricolo e zootecnico della Valconca.

Giovedì 12 marzo, dalle 10 alle 17.30, andrà in scena la 18ª Mostra degli ovini e la V Mostra Interprovinciale dei bovini di razza romagnola, con premiazione dei migliori capi alle 11.30. Nella stessa giornata si terrà anche la 32ª Mostra mercato del cavallo, con pony games, dimostrazioni equestri e consegna del Trofeo Mario e Galliano Colombari alle 12.

Il Foro Boario tornerà protagonista domenica 15 marzo, sempre dalle 10 alle 17.30, con la ripresa della mostra degli ovini e del mercato del cavallo. In programma pony games, dimostrazioni di discipline equestri e due spettacoli con Nico Belloni e il Gruppo Aragonas, alle 11 e alle 15.30.

“Paesi d’Amare”: un viaggio tra i sapori della Valconca

Nel padiglione fieristico di via XXV Luglio, l’iniziativa “Paesi d’Amare” trasformerà l’area espositiva in un percorso tra tradizioni e specialità locali. Saranno presenti le Pro Loco di Morciano di Romagna, Montefiore Conca, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo e Gradara. L’appuntamento è attivo sabato 7, domenica 8, giovedì 12, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 9 alle 20.

“Valconca Tractor” e la San Gregorio Arena

Domenica 15 marzo, dalle 10 alle 18, in via Colombari Alta, si svolgerà la quarta edizione di “Valconca Tractor”, esposizione di macchine agricole dei trattoristi della Valconca, con approfondimenti sulle produzioni del territorio.

Per chi cerca musica e intrattenimento anche nelle ore serali, la San Gregorio Arena in via Bucci sarà animata ogni pomeriggio e sera da sabato 7 a domenica 15 marzo con concerti, dj set, spettacoli e street food.