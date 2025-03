Montezemolo perde la causa da 50 milioni con il broker riminese

RIMINI. Nel marzo 2024 il suo nome era finito sotto i riflettori dopo essere stato citato a giudizio a Londra da Luca Cordero di Montezemolo con la richiesta di un risarcimento da 50 milioni di euro per investimenti finiti male per una presunta frode e a novembre si era visto sequestrare beni per 18 milioni di euro in un’inchiesta milanese su presunti raggiri ad altri vip e imprenditori per le ipotesi di truffa, abusiva attività finanziaria in Italia e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (sequestro poi annullato un mese più tardi dal Riesame). Dodici mesi dopo Il broker Daniele Migani, 51 anni, nato a Rimini (è originario di San Clemente) ma residente in Svizzera, fondatore del Gruppo Xy, con un passato da fisico nucleare al Cern di Ginevra tanto da essere anche premiato nel ’99 come miglior fisico giovane d’Italia, vede smontate le accuse. L’Alta Corte di Londra ha infatti respinto le richieste di Montezemolo nella causa intentata nel 2020 motivando in 337 pagine le ragioni a favore di Migani, del manager Federico Faleschini e di una serie di società, tra cui Xy e Skew Base.