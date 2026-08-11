Montescudo, successo da record per la Sagra della Patata: oltre 10mila presenze nel borgo

Si è archiviata con numeri da record la 52ª edizione della Sagra della Patata e Festa degli gnocchi, che tra sabato 8 e domenica 9 agosto ha riempito le vie del centro storico e del borgo di Montescudo. Oltre 10.000 visitatori si sono dati appuntamento sulle colline riminesi per assaporare le tipicità della tradizione locale, supportati dall’impegno costante di circa 300 soci volontari di ogni età. A fare la parte del leone in cucina sono stati i piatti simbolo della manifestazione: sono stati infatti serviti circa 8.000 piatti di gnocchi e cotti oltre 6.000 bomboloni di patate.

Il borgo è stato animato anche da più di trenta bancarelle per la Fiera del Perdono, da eventi musicali e dal servizio navetta gratuito da Trarivi. Tra le novità più apprezzate di quest’anno figura l’area dedicata ai cibi senza glutine, proposta per garantire un’offerta gastronomica inclusiva. Soddisfatto Sergio Comanducci, presidente della Pro Loco di Montescudo, che ha ringraziato i volontari, le istituzioni e il pubblico per la riuscita dell’evento, dando già l’appuntamento al secondo fine settimana di agosto del prossimo anno con nuove proposte e standard di qualità ancora più elevati.