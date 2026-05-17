Montescudo Montecolombo. «Troppe vie con lo stesso nome, ora basta», è caos per mille cittadini

«Troppe vie con lo stesso nome, ambulanze e corrieri in tilt». Il Comune di Montescudo - Monte Colombo corre ai ripari e cambia la toponomastica «di ventisei strade, coinvolgendo un migliaio di cittadini». Pacchi mai consegnati, bollette da pagare che rischiano di finire “in mora” e ambulanze che in piena emergenza giungono all’indirizzo sbagliato, a chilometri di distanza dalla persona da soccorrere. Sono soltanto alcune delle criticità e dei disservizi iniziati nel 2016, all’indomani dell’unificazione amministrativa tra i due Comuni, e poi trascinate negli anni, perché la toponomastica è rimasta invariata. Non si tratta di un problema di poco conto. Ma ora pone fine al problema una revisione che a stretto giro diventerà effettiva per quelle piazze o vie, che risultano avere la medesima intitolazione. Il cambiamento, tuttavia, non comporterà alcun disagio per residenti e imprese che riceveranno una comunicazione, evitando così lunghe file o pile di scartoffie da firmare per modificare i documenti.