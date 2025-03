Montescudo-Monte Colombo: nuove aule e nuovi spazi alla scuola “Rosaspina”

Una scuola più sicura e spaziosa, con nuove aule e spazi esterni per la didattica, per le ragazze e i ragazzi di Montescudo-Monte Colombo. I 127 tra alunne e alunni della primaria e 131 della secondaria di primo grado della scuola “Francesco Rosaspina” ora possono studiare in un nuovo edificio, inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e dal sindaco, Gian Marco Casadei. Presenti anche Jamil Sadegholvaad, presidente della Provincia di Rimini, e Fabiola Mazzei, dirigente scolastica dell’I. C. di Coriano.

Grazie ai lavori, per un importo complessivo di 2 milioni e 650mila euro, di cui un milione e 995mila euro della Regione tramite fondi Pnrr, l’edificio è ora antisismico e più funzionale, con nuove aule per la didattica e per le attività complementari.

Inoltre, sono stati rinnovati tutti gli impianti per l’efficientamento energetico e realizzati un nuovo impianto antincendio, nuovi servizi igienici e un ascensore. E anche nell’area esterna nei giorni scorsi sono terminati i lavori di adeguamento degli spazi.

“Una nuova scuola - sottolinea il presidente De Pascale - è un investimento per i giovani, ma più in generale per le nostre comunità e il nostro territorio. Quella inaugurata oggi offre agli studenti, ai docenti e a tutto il personale che ci lavora un edificio nuovo e funzionale, che permette di insegnare e di apprendere in uno spazio bello, confortevole e sicuro. Come dovrebbe essere ogni scuola, un luogo accogliente dove imparare e crescere. La Regione è impegnata nel sostegno al diritto allo studio, nella riqualificazione degli edifici scolastici e nel potenziamento dei servizi educativi, per garantire a tutti e a tutte un percorso didattico e formativo di qualità. Ringrazio coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, a partire dalle istituzioni coinvolte”.

“Desidero esprimere - aggiunge il sindaco Casadei- la nostra gratitudine alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini per avere finanziato l’ampliamento e la messa in sicurezza della scuola ‘Rosaspina’ a Montescudo-Monte Colombo, mantenendo un impegno prioritario assunto dall’Amministrazione comunale. I lavori sono stati eseguiti con grande professionalità, utilizzando tecniche moderne e portati a termine nei tempi stabiliti”