Montescudo - Monte Colombo, il “Pallone” di Taverna fa il pieno di sport: dal pattinaggio alla nuova pallamano

Dal pattinaggio alla ginnastica dolce, passando per il nuovo progetto dedicato alla pallamano: la tensostruttura di Taverna, conosciuta in paese come “il Pallone”, si conferma sempre più il cuore pulsante dello sport e della socialità a Montescudo - Monte Colombo. Un impianto moderno e inclusivo che, grazie al lavoro sinergico tra le associazioni locali e l’amministrazione comunale - impegnata nella realizzazione dei nuovi spogliatoi e nell’introduzione di tariffe agevolate per i residenti - riesce ad accogliere ogni giorno atleti di tutte le età.

Tra le attività più consolidate spicca il pattinaggio, praticato sia nelle specialità inline freestyle che nell’artistico a rotelle, che oggi coinvolge stabilmente circa cinquanta tra bambini e ragazzi. Accanto ai giovanissimi trovano spazio anche gli anziani, protagonisti dei corsi di ginnastica dolce per la terza età. Il 2026 ha inoltre segnato un importante salto di qualità per la struttura, ormai diventata un punto di riferimento sovracomunale: l’impianto ha infatti ospitato i Campionati Regionali di Inline Freestyle, attirando atleti e famiglie da cinque province emiliano-romagnole e da San Marino.

A completare un’offerta in costante crescita si è aggiunta quest’anno anche la nuova sezione di pallamano. Nata ad aprile da un progetto promozionale nelle scuole del territorio, la disciplina ha trovato proprio nella tensostruttura di Taverna la sua casa naturale per gli allenamenti e la crescita del settore giovanile, trasformando il “Pallone” in un vero presidio di comunità e salute per tutto il Comune.