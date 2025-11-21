Montescudo Monte Colombo, aggredito il segretario del Pd: “È stato un ex assessore”

Un’aggressione imprevista, prima verbale e poi fisica. A subirla, il segretario del circolo del Partito Democratico di Montescudo-Monte Colombo Valter Ciabochi, nel tardo pomeriggio di lunedì. Ciabochi ha riconosciuto uno dei due assalitori: un ex assessore di Monte Colombo.

A segnalare l’accaduto, proprio la direzione del circolo Pd, che ha voluto esprimere, a nome di tutti gli iscritti, la propria solidarietà e sostegno al segretario, stigmatizzando al contempo le motivazioni dell’aggressione, che sarebbero legate alle vicende che segnarono l’ultima giunta di Monte Colombo, decaduta nel 2015 a seguito di arresto e dimissioni dell’allora sindaco Eugenio Fiorini.

