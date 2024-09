Montescudo. Il sindaco si taglia l’indennità e compra le telecamere di sicurezza

Gli investimenti fatti dall’amministrazione Casadei sulla rete di videosorveglianza che controlla continuamente il territorio del comune di Montescudo – Monte Colombo sta dando i suoi frutti.

«Il sistema, che monitora tutti i varchi di accesso al territorio e molte aree sensibili – spiega l’Amministrazione comunale ha consentito alle forze dell’ordine di rilevare, negli ultimi due anni, 219 violazioni tramite il sistema “targa system”, che permette tra l’altro di segnalare l’ingresso nel comune di autovetture senza revisione o certificato assicurativo, oppure rubate. E di avere un ausilio per attività di deterrenza ed indagine». Ma gli occhi sul territorio sono destinati ad aumentare ulteriormente. Il Comune infatti precisa che «nei prossimi mesi verranno acquistate nuove telecamere che saranno posizionate nei parchi pubblici, vicino alle scuole ed in altri luoghi sensibili».

Ulteriori investimenti

«La spesa complessiva – precisa l’ente -, ammonterà a 50mila euro, di cui 30mila euro ottenuti dalla riduzione volontaria dell’indennità del sindaco. L’investimento complessivo in sistemi di controllo installati nel territorio comunale supererà in tal modo i 300mila euro». Parallelamente al sistema di videosorveglianza, l’amministrazione Casadei si è attivata anche per intervenire sul contrasto all’abbandono dei rifiuti. «È stato approntato un sistema di “fototrappole” – conferma il Comune -, che ha sinora consentito di rilevare tre violazioni solo nelle ultime settimane. Le fototrappole sono posizionate a rotazione, si attivano con sensori di movimento, e supportano le Guardie Ecologiche Volontarie soprattutto in materia di abbandono di rifiuti ed altre violazioni ambientali». L’Amministrazione precisa inoltre che rimanendo sul tema ambientale, l’abbandono incontrollato di rifiuti è stato contrastato anche con lo spostamento di diverse batterie di cassonetti dalle strade di scorrimento, dove il fenomeno era più accentuato. Un intervento volto anche ad incentivare il conferimento di materiale ingombrante nei centri ambiente situati in via Piane a Coriano o in via Casarola a San Clemente. Infine, conclude l’Amministrazione comunale, «stiamo programmando, di concerto con Hera, la realizzazione di un nuovo centro ambiente nell’area esterna del magazzino comunale in fase di acquisizione a Osteria Nuova».