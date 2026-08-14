Montescudo, cade in bicicletta lungo un sentiero, soccorso con l’elicottero

MONTESCUDO. Questa mattina la stazione monte Falco del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale operativa 118 per soccorrere un biker caduto lungo un sentiero in una zona boschiva sopra Montescudo (RN). I tecnici del Soccorso Alpino, raggiunta la zona dell’incidente, hanno collaborato e supportato le operazioni di soccorso: il ferito era già stato posizionato su una barella dei Vigili del Fuoco ed è stato quindi trasferito in un punto idoneo al recupero tramite verricello.

EliRavenna ha quindi verricellato a terra il tecnico di Elisoccorso del CNSAS, il medico e l’infermiere, che hanno raggiunto il paziente e proceduto alla sua stabilizzazione. L’uomo è stato quindi trasferito sulla barella del 118 e predisposto il suo recupero a bordo dell’elisoccorso ed infine trasportato all’ospedale di Cesena.