Montefiore, fuori strada mamma e tre figli, portati al Bufalini

MONTEFIORE CONCA. Grave incidente stradale nella questa mattina sulla Sp17, a Montefiore Conca. A rimanere feriti una donna di 40 anni e i suoi tre figli piccoli, trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini in codice di media gravità, come confermato dalla polizia locale dell’Unione Valconca. Fortunatamente i quattro non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8.30, la Fiat Panda condotta dalla donna percorreva la provinciale quando, all’altezza dell’incrocio con via Bottrigro, è finita fuori strada, ribaltandosi senza coinvolgere altre vetture. A causa del violento impatto, la 40enne e i suoi tre figli (di età compresa tra uno e tre anni) sarebbero rimasti incastrati nell’abitacolo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica per liberarli e mettere in sicurezza il veicolo. Una volta estratti dall’auto, i quattro sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente con due ambulanze e un’auto medicalizzata. Per sicurezza era stato fatto alzare in volo anche l’elicottero del 118 partito da Ravenna, ma successivamente i sanitari hanno scelto di trasportarli al Bufalini con le ambulanze. Ora toccherà agli agenti della polizia locale dell’Unione Valconca ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.