Montefiore Conca, tredicenne scomparso nelle campagne: ritrovato sano e salvo dopo quattro ore di ricerche

Sono state ore di grande apprensione quelle vissute nella serata di ieri a Montefiore Conca, quando dalle ore 17 si sono perse le tracce di un ragazzo di tredici anni scomparso nella campagna della località Levola. Un momento difficile per la famiglia e per tutta la comunità, che si è stretta attorno alla speranza di un esito positivo mentre prendeva avvio una vasta operazione di ricerca coordinata sul territorio. Dopo circa quattro ore di ricerche, la notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata: il ragazzo è stato ritrovato in buono stato di salute e ha potuto riabbracciare i propri genitori. Il ritrovamento è avvenuto in un’abitazione situata in via Ventena, ponendo fine a una serata carica di tensione ma conclusasi con il più bello degli epiloghi.

La macchina dei soccorsi

Per coordinare le operazioni è stato allestito a Levola un imponente centro di comando, da cui sono partite le ricerche che hanno coinvolto un grande numero di forze e volontari. Un grande dispiegamento di uomini e mezzi ha visto impegnati i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Polizia Locale, il gruppo GIV, le Giacche Verdi, l’Associazione Nazionale Carabinieri, i volontari civici e della Pro Loco di Montefiore Conca, i membri dell’ATC Rimini 01, i volontari del vicino Comune di Tavoleto insieme al sindaco che si è subito messo a disposizione, oltre a tanti cittadini montefioresi che si sono attivati spontaneamente per contribuire alle ricerche. Nel corso delle operazioni erano stati inoltre attivati ulteriori supporti, tra cui volontari con cani molecolari e i gruppi di cacciatori.

Il momento del ritrovamento

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio quello del ritrovamento, quando il ragazzo ha potuto riabbracciare il babbo e la mamma. Un momento di grande commozione, nel quale i genitori hanno voluto ringraziare tutte le persone intervenute per l’impegno e la solidarietà dimostrata.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Montefiore Conca - presente sul posto con il sindaco Filippo Sica, il vice sindaco Francesco Taini e il consigliere Carlo Banci - desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno risposto con immediatezza alla richiesta di aiuto, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione e della solidarietà.

«Nei momenti di difficoltà, vedere così tante persone mobilitarsi con prontezza e spirito di servizio è un segnale di grande forza per tutta la comunità» è il messaggio dell’amministrazione, che rivolge un grazie sincero e profondo a tutti i partecipanti alle ricerche e alla famiglia che ha accolto il ragazzo. Un gesto di solidarietà e di impegno che resterà nella memoria della comunità.