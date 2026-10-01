Montefiore Conca, il trekking della giunta e il cammino dedicato al misterioso Beato Enrico d’Ungheria FOTOGALLERY

MONTEFIORE CONCA. Una giunta in cammino per offrire nuove opportunità di sviluppo al territorio. Il sindaco di Montefiore Conca Filippo Sica martedì ha messo ai piedi le scarpe da trekking e ha partecipato assieme a Francesco Taini e a Silvia Pangrazi (il comune è piccolo e la giunta è tutta qui...) a una camminata di 14 km che da Passano di Coriano porta al Santuario della Madonna di Bonora di Montefiore Conca, un nuovo sentiero in fase di allestimento con la consulenza dell’associazione iPodoeroi e grazie alla collaborazione dei volontari del Cai di Montefiore.
Oltre al presidente dell’associazione iPodoeroi Aldo Terzi, tra la decina di partecipanti anche il “filosofo rurale” Enrico Santini, corianese di origine, già imprenditore agricolo, impegnato da una vita nella valorizzazione della cultura contadina e dell’identità locale.