Monopattini, casco e assicurazione, Rimini non ci sta: “Il rischio è che così spariscano”

Obbligo di casco, assicurazione e targa. Ma anche di indicatori luminosi per la svolta e per la frenata, con multe tra 200 e 800 euro. E poi divieto di guida fuori dai centri urbani, di sosta sui marciapiedi, e di velocità superiore ai 50 km/h. è la fine dei monopattini elettrici. Uno dei mezzi più usati durante l’estate da riminesi e turisti per spostarsi agevolmente sul parco del mare o per raggiungere la spiaggia. Con l’approvazione definitiva di ieri al Senato, il nuovo codice della strada voluto dal governo Meloni è diventato realtà. Con tanti obblighi da rispettare e multe salate da pagare. Un codice che non piacerà molto. E che non sembra convincere nemmeno gli assessori alla Viabilità, Roberta Frisoni, e alla Sicurezza, Juri Magrini: «Se l’obiettivo di alcune di queste modifiche è quello di innalzare il grado di tutela e sicurezza degli utenti – stigmatizzano i due amministratori - il dubbio è che all’atto pratico tutto questo si traduca in una difficoltà concreta nell’applicazione. E ci riferiamo non solo ai rilevatori elettronici di velocità, il cui utilizzo è reso da queste norme molto più farraginoso di prima, ma alla questione monopattini, mezzo sostenibile che da anni ottiene un crescente successo grazie alla rete in sharing, soprattutto nelle città metropolitane e in quelle turistiche. Ebbene, con queste modifiche normative si corre il rischio che possa essere cancellato». Tra i tanti obblighi che gravano sui monopattini, infatti, c’è anche quello di portarsi dietro i documenti: in mancanza, la multa andrà da 100 a 400 euro.