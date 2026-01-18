Mondaino. Maggioranza in crisi: sei se ne vanno, cade la giunta della sindaca Mele

Il Comune di Mondaino verso il commissariamento. È l’esito immediato della decisione di sei consiglieri del gruppo di maggioranza, sui sette presenti in consiglio, di presentare le proprie lettere di dimissioni.

Oltre al capogruppo Daniele Galluzzi, a lasciare il posto sono anche l’ex vice sindaco Aron Gambelli, l’ex assessora Nina Dubois e i consiglieri Marco Bruscoli, Mattia Rosati e Andrea Morri.

A comunicare la scelta, sono stati ieri gli stessi consiglieri, con una lettera aperta ai cittadini, in cui parlano di una «decisione sofferta e assunta con rammarico», che nasce «da un profondo senso di responsabilità verso Mondaino e verso tutte le persone che, con il loro voto, ci hanno affidato un compito che abbiamo cercato di svolgere con serietà, lealtà e spirito costruttivo».

I consiglieri sottolineano come «la volontà di proseguire il percorso amministrativo non è mai venuta meno sul piano dell’intenzione, dell’impegno personale e del lavoro svolto. Tuttavia, nei fatti, sono progressivamente venute meno le condizioni politiche e operative necessarie per garantire un’azione di governo realmente condivisa, efficace e coerente con il mandato ricevuto dagli elettori».

I dimissionari precisano come «un elemento di ulteriore criticità» sia stato quello della decisione, da parte della prima cittadina, della revoca dell’incarico al vice sindaco Gambelli, senza un preventivo e adeguato confronto all’interno del gruppo di maggioranza, «evidenziando la difficoltà, oggi non più superabile, di proseguire un lavoro comune basato sulla fiducia, sul confronto e sulla condivisione delle scelte. Di fronte a questo scenario - concludono i consiglieri - riteniamo che la scelta più corretta, trasparente e rispettosa sia quella di rimettere alla cittadinanza la decisione sul futuro politico e amministrativo del nostro Comune».

Le tensioni interne alla maggioranza, presenti già da tempo, erano venute alla luce mercoledì scorso con la notizia, data dallo stesso vice sindaco Aron Gambelli, della revoca dell’incarico da parte della sindaca Luisella Mele seguita, il giorno successivo dalle dimissioni confermate dall’assessora al turismo Nina Dubois.

La sindaca Luisella Mele, non commenta quest’ultimo atto della crisi, che porterà allo scioglimento del consiglio comunale e all’arrivo del commissario prefettizio a cui spetterà la gestione ordinaria dell’ente e il traghettamento del Comune fino alle nuove elezioni.