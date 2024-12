Misano, vince 6 milioni di euro al Gratta e vinci. La più alta cifra nella storia dei “grattini”

MISANO. Sei milioni di euro vinti con il Gratta e vinci “Super Gold”. La fortuna è passata alla tabaccheria 15 di Misano Adriatico. «E’ la più grossa vincita con un gratta e vinci in Italia», dice Niccolò Vanzini che affianca il padre Leo nella conduzione dell’esercizio. «Il vincitore è della zona ma viene molto di rado e ci ha fatto vedere il biglietto. Non ci aspettavamo una vincita così... Speriamo di rivederlo presto». Nella stessa tabaccheria il 13 novembre erano stati vinti 100mila euro sempre con il biglietto “Super Gold”. In questo caso il fortunato era stato un muratore. La cifra di 6 milioni di euro è la più alta che si può vincere con il “Super Gold” ed è la più alta vinta anche con altri Gratta e vinci, avvenuta in pochissimi casi.