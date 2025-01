Misano. Un nuovo impianto per lo stoccaggio dell’amianto: avviato l’iter ambientale

MISANO. Un nuovo impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto: vuole realizzarlo Manta Costruzioni Srl a Misano, su un terreno di sua proprietà nella zona artigianale in via Larga, a 300 metri dal nucleo abitativo più vicino e a meno di un chilometro dall’autodromo. Nei giorni scorsi è partito in seno alla Regione l’iter di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale: il progetto prevede inoltre la realizzazione - attraverso l’adeguamento di un capannone esistente - di un nuovo impianto per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per chi volesse presentare osservazioni c’è tempo fino al prossimo 25 febbraio.