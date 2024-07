Misano. Scontro tra auto e scooter, muore 31enne

Incidente mortale dopo lo scontro tra un’auto e uno scooter in via Scacciano a Misano Monte, all’altezza di via Cà Pronti. Lo scooter Scarabeo, condotto da un 31enne, procedeva in direzione mare monte e pare stesse per girare a sinistra in via Cà Pronti, mentre dalla direzione opposta stava arrivando una Mercedes Classe A con alla guida una donna che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto: l’impatto con il muso dell’auto è stato fatale per il 31enne. Sul posto i sanitari del 118 con l’eliambulanza e la Polizia locale.