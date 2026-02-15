Misano. Schianto tra due auto sull'Adriatica: tre feriti, grave un uomo

Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con via Ponte sul Conca, al confine tra Misano Adriatico e Cattolica. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 21, si sono scontrate due auto, per cause ancora al vaglio della polizia locale. Tre le persone rimaste ferite ed estratte dalle lamiere: il più grave, un 31enne, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Un 61enne e una donna di 59 anni, invece, sono stati portati dai sanitari del 118 all’ospedale di Rimini in codice 2. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Per tutta la durata dei soccorsi e per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico lungo il tratto di Adriatica ha subito inevitabili rallentamenti. Ora toccherà agli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.