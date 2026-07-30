Misano. Ricercato dopo una fuga in auto va in Tribunale per la fidanzata: 28enne arrestato dai carabinieri

Ricercato, a sua insaputa, dai carabinieri, si presenta in Tribunale per incontrare la fidanzata, in aula per la direttissima dopo l’inseguimento della notte precedente che aveva coinvolto entrambi per le strade di Misano. Ad attenderlo, però, trova i militari, che lo fermano e lo arrestano. A finire in manette un pluripregiudicato 28enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e difeso dall’avvocata Sofia Tosi dello Studio Caroli, accusato di fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco e di omissione di soccorso. Processato ieri anche lui per direttissima, nei suoi confronti il giudice Francesco Pio Lasalvia, dopo la convalida, ha disposto gli arresti domiciliari. Per la 23enne, invece, assistita dalla stessa legale del fidanzato e indagata per aver fornito in caserma false generalità ai carabinieri, il giorno prima la giudice Eleonora Busnelli non aveva disposto alcuna misura cautelare.

Tutto era iniziato lunedì sera, intorno alle 23, quando la coppia, a bordo di una Fiat 500 rossa, con al volante il 28enne, peraltro senza patente, non si era fermata all’alt intimato da una pattuglia della Polizia locale sull’Adriatica. Ne era così nato un inseguimento, durante il quale la vettura, secondo le testimonianze, avrebbe attraversato ad alta velocità via Grotta, via Garibaldi e alcune strade limitrofe a via della Repubblica, procedendo anche contromano. La fuga è proseguita fino a quando l’auto ha urtato una coppia in moto, facendola cadere a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. Nell’impatto, però, la Fiat ha forato uno pneumatico e la corsa è terminata nei pressi della Snai, dove sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale e dei carabinieri. Ormai braccato, il 28enne è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre la giovane è stata fermata dalle forze dell’ordine e accompagnata in caserma per gli accertamenti. Gli investigatori sono poi riusciti a risalire al fidanzato, che si trovava alla guida della vettura, riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.