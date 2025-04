Misano, partiti i lavori per il nuovo asilo a Cella

MISANO. Con l’allestimento del cantiere sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo in via Copernico, nella frazione Cella. La nuova struttura sorgerà su un’area di oltre 3.000 metri quadri e potrà ospitare sino a 36 bambini, fornendo un’ulteriore risposta alla richiesta del servizio. La durata prevista dei lavori è di circa un anno. Il progetto prevede una forte predominanza di legno e vetro, per garantire continuità tra interno ed esterno. Particolare attenzione, nella progettazione, è stata posta al risparmio energetico, al contenimento dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, al contenimento dei consumi d’acqua grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, all’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, ai sistemi di coibentazione degli edifici, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 euro finanziati attraverso fondi del PNNR nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ed i restanti 636.000 euro finanziati con risorse proprie dell’Ente.