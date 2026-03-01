Misano. Mustang fuori controllo colpisce due auto e travolge una ragazza

MISANO. Una Ford Mustang è stata protagonista di una serie di manovre spericolate, all’interno di un piazzale di un distributore sulla Statale adriatica nei pressi dell’ex Olivieri, che hanno portato al ferimento grave di una 24enne.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo della vettura da touring si trovava un uomo di 57 anni insieme alla moglie e ai figli. La situazione è precipitata in poco tempo: l’auto ha sbandato violentemente centrando il cordolo del distributore. La corsa impazzita non si è fermata lì: dopo aver abbattuto un palo e urtato due auto in sosta, la Mustang ha travolto in pieno una ragazza. La giovane è rimasta letteralmente incastrata sotto al veicolo. I presenti, in preda al panico, sono intervenuti immediatamente per prestarle i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica. La 24enne è stata trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi di rito. La posizione del conducente si è aggravata con gli accertamenti delle forze dell’ordine che hanno confermato che l’uomo si trovava in stato di alterazione al momento dello schianto. Per il 57enne è scattata immediatamente la denuncia, mentre la Mustang è stata posta sotto sequestro dalle autorità.