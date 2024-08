Misano, incidente: muore giovane motociclista, grave la 19enne in sella con lui VIDEO

Tragico incidente stradale nella serata di oggi a Misano Adriatico. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Teatro del sinistro la Statale 16 Adriatica: una moto Bmw procedeva in direzione Ravenna quando per cause al vaglio della Polizia stradale ha impattato sulla fiancata con una auto Dacia Sandero che viaggiava in direzione sud per poi svoltare in via Garibaldi. In seguito all’impatto, successivamente la moto si è scontrata con una Audi Q2 che si trovava alle spalle della Dacia. In sella alla moto il 26enne e una ragazza di 19 anni, sbalzati in aria per il terribile scontro. La giovane è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena in gravi condizioni, mentre per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare. La circolazione sulla Ss 16 è stata interrotta in direzione Ancona e deviata in via Garibaldi per chi proviene da Sud.