Misano, giovane accoltellato: discoteca chiusa dal questore per 15 giorni

MISANO. La Questura ha sospeso la licenza a Villa delle Rose: a partire da domani la discoteca dovrà restare chiusa per 15 giorni. Nella notte tra sabato e domenica scorsi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’accoltellamento, ai danni di un turista 27enne giunto dall’Abruzzo per festeggiare la Notte Rosa, fuori dal locale, al culmine di una lite scoppiata all’interno per una fila saltata in bagno. Il giovane ha rimediato ferite alla spalla, al torace ed alla mano, evitando conseguenze più gravi solo grazie al fatto che come arma era stato impiegato un coltellino di ridotte dimensioni.