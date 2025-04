MISANO. Ieri sera intorno alle 21 una 95enne ha appiccato il fuoco al portone in legno dell’anagrafe del Comune di Misano. Pare che sia nota per atti del genere e abitando non troppo lontano, si sia recata sul posto a piedi utilizzando un deambulatore. Danni al portone e fumo all’interno dell’edificio. Intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Identificata nel giro di poco rischia una denuncia d’ufficio per danneggiamenti.