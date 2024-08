«Mio padre uccise mia madre ed è stato assolto». Anna Avitabile a La Terrazza della Dolce vita - IL VIDEO

Il palco de La Terrazza della Dolce Vita ha ospitato Anna Avitabile, figlia di Angela Avitabile, la donna uccisa a coltellate dal marito. Anna, ospite anche l’anno scorso, è tornata perché nel frattempo c’è stata la sentenza: «Mio padre uccise mia madre ed è stato assolto per vizio di mente». Quel tragico giorno Angela Avitabile e il marito non erano soli a casa, con loro c’erano anche i nipoti, figli di Anna che all’epoca avevano 2 e 6 anni.

L’avvocato Annamaria Bernardini De Pace ha commentato la sentenza: «Ho ascoltato con i brividi il racconto di Anna. E aggiungo che quei bambini hanno subito un trauma incancellabile, si parla di violenza assistita. A volte rimango sconvolta dai risultati della giustizia pur lavorandoci».

L’avvocato Elisabetta Aldrovandi ha spiegato al pubblico un aspetto poco conosciuto della nostra giurisprudenza: «Il nostro è un sistema reocentrico, ruota attorno a chi ha commesso il reato. Il familiare di una persona uccisa, una donna violentata, non è una parte necessaria del processo, è una parte eventuale. Si può celebrare anche in assenza della parte offesa. I figli hanno avuto un ruolo marginale e non hanno potere processuale. Questo a mio parere è un aspetto del nostro processo penale che dovrebbe essere modificato.»