Minaccia disabile col coltello per derubarlo mentre sostituisce una ruota, arrestato

Aveva tentato di derubare un cittadino sordo mentre questo era intento a sostituire la ruota dell’auto, minacciandolo con un coltello. E’ stato arrestato domenica mattina, dalla Polizia di Stato, per il reato di rapina aggravata a Rimini, nella zona di San Giuliano.

Il tutto è avvenuto verso le 10.30, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si portava nel quartiere del riminese, dove una cittadina riferiva di aver prestato soccorso ad una famiglia di persone con difficoltà di espressione verbale, che chiedeva aiuto.

Contestualmente giungevano diverse chiamate al numero di emergenza i quali riferivano di aver visto un cittadino presumibilmente di origine straniera armato di coltello, che stava litigando con un altro soggetto. La volante è giunta sul posto in breve e i due si davano alla fuga disfacendosi di un oggetto.

I poliziotti avevano riscontrato con la vittima, che nonostante le difficoltà comunicative date dalla sua condizione di sordità era riuscito a fare un resoconto tramite il cellulare, confermava di aver subìto una rapina mentre era intento a sostituire la ruota della sua autovettura: una persona, apparentemente di origine nordafricana, si era appropriata di uno zaino che era in macchina, contenente effetti personali e dei soldi contanti. La vittima, tentando di bloccarlo, si era trovata d’improvviso con un coltello sferrato contro.

Una volta individuato il rapinatore, per guadagnarsi la fuga, si allontanava lanciando lo zaino a terra. L’inseguimento è proseguito per diversi metri fino a che non venivano raggiunti dai poliziotti ed il soggetto veniva bloccato e messo in sicurezza, per poi essere arrestato per il reato di rapina aggravata e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.