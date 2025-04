Migliaia di fedeli in fila a San Pietro per salutare Papa Francesco VIDEO

Migliaia i fedeli e cittadini in fila per un ultimo saluto a papa Francesco all’interno della basilica vaticana di San Pietro. Le persone avanzano lentamente in direzione dell’altare della confessione. È qui che è esposta la salma di Francesco, morto lunedì all’età di 88 anni. Il feretro è su una piccola pedana rossa leggermente inclinata, sopra su un tappeto a terra. Nessun catafalco, come sempre avvenuto nel passato, secondo la volontà di Francesco. Il corpo del papa è stato asperso con acqua benedetta e incensata. Fedeli e cittadini potranno rendere omaggio o porgere un saluto al papa nella basilica oggi fino alla mezzanotte e poi ancora domani, dalle 7 alle 24, e infine venerdì, entro le 19. Sabato mattina, alle 10, sono fissate le esequie. A celebrarle il decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re.