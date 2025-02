Metti il cuore in valigia: anche tu in viaggio con Cittadinanza Onlus a Nairobi

Cittadinanza Onlus si prepara a un viaggio speciale in Kenya, con un gruppo di volontari in partenza il 1 marzo. Cittadinanza è un’associazione riminese che dal 1999 opera nei paesi a basso e medio reddito per garantire cure, riabilitazione e inclusione sociale a persone con disabilità e problemi di salute mentale. Attiva in Kenya, India ed Etiopia, dal 2013 sostiene il centro Paolo’s Home a Nairobi, un punto di riferimento per i bambini con disabilità della baraccopoli di Kibera, che offre servizi di fisioterapia, logopedia, assistenza sociale, inclusione scolastica, supporto psicologico ed empowerment economico per le famiglie. A Nairobi, i volontari conosceranno da vicino i progetti dei centri Paolo’s Home delle zone di Riruta e Kibera. Scopriranno le dure realtà della baraccopoli di Kibera e del povero quartiere di Riruta, dove vivono molte delle famiglie seguite dai centri. Conosceranno i bambini e le bambine e potranno vedere con i loro occhi le tante attività di riabilitazione e inclusione portate avanti da uno staff appassionato e competente. Avranno anche l’opportunità di conoscere il gruppo di risparmio e microcredito delle mamme e le scuole in cui sono inseriti molti dei bambini. Avranno anche l’opportunità di visitare altri progetti dedicati al recupero di bambini che vivono in strada di Koinonia Community, associazione partner di Cittadinanza Onlus.

Per iniziare da subito a sostenere il progetto, hanno lanciato con Cittadinanza Onlus la raccolta fondi “Metti il cuore in valigia. Anche tu in viaggio con noi!”, con l’obiettivo di raccogliere 20.400 euro per garantire il funzionamento del nuovo centro per bambini con disabilità aperto nella zona di Riruta, che sarà inaugurato proprio durante il loro viaggio.Dona e parti con loro! Per saperne di più, visita la pagina della raccolta: www.retedeldono.it/progetto/metti-il-cuore-valigia e il sito di Cittadinanza www.cittadinanza.org