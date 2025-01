Rimini. Metromare, i parcheggi scendono a 4, salta quello previsto a Rivazzurra

Salta l’elettrificazione della linea 11 Rimini-Riccione e diminuiscono i parcheggi in funzione del Metromare: da cinque a quattro. E’ quanto emerge dalla relazione al bilancio di previsione 2025 di Patrimonio mobilità Rimini (Pmr), la società proprietaria delle reti e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale. Sei le pagine di relazione, di cui quattro dedicate al tratto Stazione-Fiera, non ancora aggiornato però alla nuova linea di finanziamento statale (55 milioni di euro) subentrata a quella del Pnrr (60 milioni) per le note vicissitudini legate al cambio dell’impresa costruttrice (da Italiana costruzioni infrastruttura (Ici), vincitrice dell’appalto, al Consorzio Integra di Bologna, secondo classificato) e al rallentamento dei tempi di realizzazione che avrebbero provocato la perdita dei fondi europei. Nessuna novità, dunque, vergata in bilancio, per quanto riguarda il prolungamento del Metromare, se non la conferma di realizzare i 4,5 chilometri di tracciato. Una, invece, per le opere funzionali all’infrastruttura: gli impianti di sosta, i cosiddetti parcheggi scambiatori «per i quali il progetto va avanti nei tempi prestabiliti (13 milioni e 196mila euro la spesa prevista, ndr)», ma con «la variante che, in seguito ad un’attenta analisi costi-benefici, invece di 5 ne verranno realizzati 4»: e ad essere cancellato sarà il parking previsto a Rivazzura. Si legge nella relazione: «E’ emersa l’incompleta copertura del finanziamento assegnato in relazione all’entità delle opere da realizzare, così come è emerso che l’impianto previsto a Rivazzurra non presentava vantaggi apprezzabili in termini di incremento vetture rispetto alla situazione attuale a raso. Pertanto, considerati anche i costi necessari per realizzare la sopraelevazione, si è provveduto a stralciare, in questa fase, la costruzione del parcheggio a Rivazzurra e si sono concentrate le risorse sulla realizzazione delle altre quattro infrastrutture». Restano in piedi, così, i progetti per i parking Kennedy (2A), Pascoli (2B), Toscanini (2C), Miramare airport (2D).

Parcheggi, ma non solo. C’è, infatti, un’altra novità che emerge dalla relazione: ovvero la cancellazione del progetto di elettrificazione della linea 11 Rimini-Riccione. E questo a causa dei lavori per il Ponte sul Marano e per la rotatoria Angeloni a Riccione e per quelli al Psbo, al parcheggio Marvelli, alla riqualificazione del lungomare (Parco del Mare) e al sottopasso ciclopedonale all’altezza di viale Principe Amedeo. «Interventi, sicuramente necessari – conclude Pmr – ma che richiedono rilevanti investimenti per l’adeguamento dell’impianto filoviario alla nuova situazione viabilistica generata. Per questo è necessario che i Comuni di Rimini e Riccione, ciascuno per gli interventi di competenza, prevedano risorse necessarie per garantire l’esecuzione delle modifiche all’impianto filoviario conseguenti ai lavori eseguiti e riportarlo in condizioni di operatività».