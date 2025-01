Meteo Romagna, week-end variabile con temperature minime in salita

Dopo gran parte della settimana nel segno del freddo e con la neve tornata a cadere sull’Appennino, nel week-end avremo temperature in salita. Lo annuncia il meteorologo Roberto Nanni.

“Con l’allontanarsi della perturbazione che ha investito principalmente le regioni del versante Adriatico durante l’inizio di settimana, un altro vortice di bassa pressione sarà destinato ad influenzare le sorti del tempo sul nostro Paese in prossimità del weekend, con strascichi anche per l’Emilia-Romagna nei giorni a venire. Un ciclone afro-mediterraneo in veloce sviluppo, denominato ufficialmente tempesta Gabri, tenterà di guadagnare faticosamente terreno verso nord portando dei peggioramenti a più riprese fin verso il centro Italia. Sebbene gli effetti del maltempo riguarderebbero principalmente le due Isole maggiori, la nostra regione sarà esposta ad una circolazione ciclonica in grado di produrre comunque un ispessimento della nuvolosità e qualche precipitazione specie a ridosso dell’Appennino. Tra la seconda parte di venerdì 17 e la prima parte di sabato 18 i cieli lasceranno spazio a margini di miglioramento, con la Romagna, però, sempre in balia di una certa variabilità, prima di un ulteriore cambio di rotta, perlopiù di debole intensità, che questa volta coinvolgerà l’intera regione tra la fine di sabato e domenica. In questo caso i venti torneranno a rinforzare e le temperature tenderanno pian piano a risalire, portandosi su valori vicini alla norma. Mentre la poca neve che cadrà sarà prerogativa delle quote più alte.